Петербургских подростков-музыкантов задержали за концерт в неположенном месте

Молодежь из Санкт-Петербурга устроила концерт в неположенном месте. Группа музыкантов расположилась в центре города, на Сенной площади. Вскоре после начала концерта полиция задержала подростков, пишет РИА Новости.
Известно, что музыканты не исполняли «запрещенных композиций». Источник также отметил, что подросткам вменяют нарушение закона города об организации и проведении уличных выступлений. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей.
«Группа несовершеннолетних устроила концерт, никаких запрещённых композиций не исполнялось. Тем не менее, правоохранителям поступил сигнал, несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства», — сообщил источник.
Во вторник также задержали уличную исполнительницу Диану Логинову. Она уже была арестована ранее за организацию массового мероприятия без соответствующего разрешения.