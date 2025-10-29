США начали думать, как еще навредить России, но не санкциями

«У президента Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. С директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и он будет использовать их по мере необходимости», — процитировал слова Уитакера телеканал Bloomberg.