В Тюмени вор стащил почти миллион рублей и раздал деньги знакомым

В Тюмени в СНТ «Наука» ранее судимый мужчина решил заглянуть в открытые двери частного дома. Как сообщили пресс-службе МВД, там он обнаружил сумку с крупной суммой денег и украл ее. Позже вора нашли в общежитии, где он распивал алкоголь, а часть награбленного уже раздал приятелям.

Мужчину задержали, теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

«53-летний ранее судимый злоумышленник проник в один из из частных домов в садоводческом товариществе “Наука” в Тюмени через незапертую входную дверь и похитил сумку с 750 000 рублей. Правоохранители задержали подозреваемого в общежитии на улице Бабарынка, где он распивал спиртные напитки в компании приятелей. Часть похищенных денег он успел раздать своим знакомым», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

Правоохранители смогли вернуть потерпевшему 520 тысяч рублей. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы, возбуждено уголовное дело.