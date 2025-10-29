В Тюмени вор стащил почти миллион рублей и раздал деньги знакомым

В Тюмени в СНТ «Наука» ранее судимый мужчина решил заглянуть в открытые двери частного дома. Как сообщили пресс-службе МВД, там он обнаружил сумку с крупной суммой денег и украл ее. Позже вора нашли в общежитии, где он распивал алкоголь, а часть награбленного уже раздал приятелям.