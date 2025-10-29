Подростков задержали в Петербурге за концерт в поддержку арестованной певицы

Подростки исполняли песни, по предварительным данным, не содержащие запрещенного контента. Однако, согласно сообщению, поступил сигнал, и сотрудники полиции доставили музыкантов в отдел для разбирательства. Хотя рассматривался вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение порядка проведения уличных выступлений, по итогам разбирательства все участники группы были переданы родителям.