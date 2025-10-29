Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростков задержали в Петербурге за концерт в поддержку арестованной певицы

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу несовершеннолетних музыкантов, которые давали концерт на Сенной площади без согласования с городскими властями. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу несовершеннолетних музыкантов, которые давали концерт на Сенной площади без согласования с городскими властями. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.

Подростки исполняли песни, по предварительным данным, не содержащие запрещенного контента. Однако, согласно сообщению, поступил сигнал, и сотрудники полиции доставили музыкантов в отдел для разбирательства. Хотя рассматривался вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение порядка проведения уличных выступлений, по итогам разбирательства все участники группы были переданы родителям.

По информации СМИ, юные музыканты выступали в поддержку уличной певицы Дианы Логиновой, передает ТАСС.

Логинову задержали 15 октября, когда она исполняла песни музыкантов, признанных иностранными агентами, в центре города.. Под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм». Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга позже арестовал Наоко на 13 суток.

Правоохранители в Екатеринбурге задержали уличного музыканта Женьку Радость, когда он выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко (Дианы Логиновой) из группы «Стоптайм». Музыкант называл группу примером «смелости и открытости».