Подростков задержали в Петербурге за концерт в поддержку арестованной певицы

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу несовершеннолетних музыкантов, которые давали концерт на Сенной площади без согласования с городскими властями. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.
Подростки исполняли песни, по предварительным данным, не содержащие запрещенного контента. Однако, согласно сообщению, поступил сигнал, и сотрудники полиции доставили музыкантов в отдел для разбирательства. Хотя рассматривался вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение порядка проведения уличных выступлений, по итогам разбирательства все участники группы были переданы родителям.
По информации СМИ, юные музыканты выступали в поддержку уличной певицы Дианы Логиновой, передает ТАСС.
Логинову задержали 15 октября, когда она исполняла песни музыкантов, признанных иностранными агентами, в центре города.. Под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм». Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга позже арестовал Наоко на 13 суток.
Правоохранители в Екатеринбурге задержали уличного музыканта Женьку Радость, когда он выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко (Дианы Логиновой) из группы «Стоптайм». Музыкант называл группу примером «смелости и открытости».