Министр по ЧС сообщил о спасении туристов на Камчатке

Ранее в ночь на 28 октября из-за метели и ограниченной видимости сотрудникам МЧС не удалось добраться до места происшествия на снегоболотоходе «Кречет» — до туристов оставалось менее полутора километров. При попытке продолжить движение пешком спасатели столкнулись с непроходимой метелью и отсутствием видимости. Ситуацию осложняли низовая метель у подножия вулкана, сильный снег и ветер. Спасательную операцию возобновили после улучшения погодных условий.