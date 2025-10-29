Ричмонд
Министр по ЧС сообщил о спасении туристов на Камчатке

Спасатели Камчатского края эвакуировали четверых человек, застрявших на Авачинском перевале в результате сильной пурги. В непогоду люди на трех автомобилях не могли выбраться из снежного плена. О благополучном завершении спасательной операции в своем telegram-канале сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Спасатели смогли добраться до застрявших на перевале туристов.

«Спасатели добрались до застрявших на Авачинском перевале туристов. Доставили их до автодороги. Тоже не быстрое мероприятие, но, как говорят у нас на севере: домой и собаки быстрее бегут», — говорится в сообщении Лебедева.

Он также отметил, что спасенных людей спустя время передали родственникам. Камчатские спасатели будут поощрены, добавил министр.

Ранее в ночь на 28 октября из-за метели и ограниченной видимости сотрудникам МЧС не удалось добраться до места происшествия на снегоболотоходе «Кречет» — до туристов оставалось менее полутора километров. При попытке продолжить движение пешком спасатели столкнулись с непроходимой метелью и отсутствием видимости. Ситуацию осложняли низовая метель у подножия вулкана, сильный снег и ветер. Спасательную операцию возобновили после улучшения погодных условий.

