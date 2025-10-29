Спасатели эвакуировали туристов, застрявших на Авачинском перевале

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить туристов, которые застряли на Авачинском вулкане на автомобилях. Всё это время с ними держали связь. Поиски осложняли неблагоприятные погодные условия. В регионе наблюдалась сильная пурга и снегопады.