В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Самары (Курумоч) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Кореняко также заявил, что сняты ранее вводившиеся ограничения в аэропорту Жуковский (Раменское).

29 октября стало известно, что московский аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов.

Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
