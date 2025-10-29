В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Он уточнил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.
Кореняко также заявил, что сняты ранее вводившиеся ограничения в аэропорту Жуковский (Раменское).
29 октября стало известно, что московский аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов.
Вечером 28 октября российские системы противовоздушной обороны уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа в ходе отражения массированной атаки, которая продолжалась с 20:00 до 23:00 мск. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевшие в направлении Москвы.