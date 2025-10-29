Серия взрывов прогремела в Ульяновской области

В Ульяновской области произошла серия взрывов. Об этом стало известно в среду, 29 октября.
Жители Новоспасского городского поселения сообщили, что около 00:20 слышали от пяти до восьми взрывов на окраине населенного пункта. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и звуках мотора.
Предварительно, причиной взрывов стала работа противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). В настоящее время официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.
28 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Силы ПВО с 15:00 до 20:00 силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников.