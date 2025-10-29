Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прогремела в Ульяновской области

В Ульяновской области произошла серия взрывов. Об этом стало известно в среду, 29 октября.

В Ульяновской области произошла серия взрывов. Об этом стало известно в среду, 29 октября.

Жители Новоспасского городского поселения сообщили, что около 00:20 слышали от пяти до восьми взрывов на окраине населенного пункта. Очевидцы также рассказали о вспышках в небе и звуках мотора.

Предварительно, причиной взрывов стала работа противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). В настоящее время официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.

28 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Силы ПВО с 15:00 до 20:00 силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше