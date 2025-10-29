Пятна нефтепродуктов обнаружили в Южной бухте Севастополя: что произошло

В Севастополе 28 октября произошел инцидент с плавкраном. Он перевернулся в Южной бухте на территории морского завода. В результате обнаружено загрязнение водной поверхности. Об этом оповестили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
Уточняется, что плавкран перевернулся во время испытаний.
«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
На место инцидента были оперативно направлены следователи и эксперты-криминалисты для проведения осмотра. Следственные органы проведут оценку действий должностных лиц, ответственных за ввод в эксплуатацию плавучего крана.