На подлете к Москве уничтожили три украинских БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации дронов ВСУ, летевших на Москву.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 октября украинские боевики вновь попытались атаковать Москву. Однако их план потерпел неудачу. Российские силы ПВО перехватили дроны. Об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Сообщение об обезвреживании первого БПЛА появилось в 01:38. О последствиях на земле и пострадавших информации не поступало. На данный момент известно о ликвидации трех дронов ВСУ.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.

Спустя пять минут силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ. О последствиях также ничего не сообщалось.

Известно также об атаке БПЛА на Брянскую область. В результате ударов погибла женщина и была ранена девочка-подросток.

