Ричмонд
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) одного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) одного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.

— Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.

28 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Силы ПВО с 15:00 до 20:00 силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

При этом за ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше