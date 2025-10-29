Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) одного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве.
— Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.
28 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Силы ПВО с 15:00 до 20:00 силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников.
При этом за ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов.