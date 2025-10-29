Ричмонд
Мэр Москвы: Уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два летевших на столицу беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 29 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе пострадал мирный житель. За день до этого, стало известно, что три женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА), направленной на гражданский автомобиль, недалеко от поселка Погар в Брянской области.

