Мэр Москвы: Уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону столицы

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе пострадал мирный житель. За день до этого, стало известно, что три женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА), направленной на гражданский автомобиль, недалеко от поселка Погар в Брянской области.