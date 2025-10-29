Собянин заявил об уничтожении ещё трех БПЛА, летевших в сторону Москвы

Изначально мэр сообщал об одном сбитом БПЛА, однако спустя несколько минут появилась информация об уничтожении ещё двух дронов.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил Собянин.
Тем временем, в результате удара ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребёнок. Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где она получила всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.