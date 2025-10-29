Крушение крана в Севастополе унесло жизни двоих и привело к нефтезагрязнению бухты

В Южной бухте Севастополя зафиксировано загрязнение нефтепродуктами площадью более 409 тысяч квадратных метров. Причиной экологического инцидента стало опрокидывание плавучего крана на территории Севастопольского морского завода во время испытаний.
В результате происшествия погибли два человека — электромеханик и матрос, еще более 20 человек получили травмы. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщило об обнаружении на поверхности воды радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Инспекторы и специалисты отобрали пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. В настоящее время проводятся работы по очистке акватории бухты, передает РИА Новости.
29 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вылилось в Черное море.
Еще одно экологическое бедствие произошло в начале октября: после разлива 10 тонн нефтепродуктов на острове Диксон в Красноярском крае тысячи нерп и еще порядка 20 краснокнижных видов рыб, птиц и млекопитающих могут погибнуть.