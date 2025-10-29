Крушение крана в Севастополе унесло жизни двоих и привело к нефтезагрязнению бухты

Еще одно экологическое бедствие произошло в начале октября: после разлива 10 тонн нефтепродуктов на острове Диксон в Красноярском крае тысячи нерп и еще порядка 20 краснокнижных видов рыб, птиц и млекопитающих могут погибнуть.