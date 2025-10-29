Зараженные COVID и гепатитом макаки сбежали после ДТП в США

Уточняется, что грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета, попал в аварию в штате Миссисипи. Животные, использовавшиеся для исследований, были заражены не только COVID-19 и гепатитом C, но и герпесом. В результате ДТП часть приматов погибла, а оставшиеся разбежались.