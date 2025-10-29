Сразу несколько дронов атаковали Москву

Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены ночью 29 октября на подлете к Москве. Дроны, направлявшиеся к городу, были оперативно ликвидированы силами противовоздушной обороны. На местах падения их обломков работают экстренные службы. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.