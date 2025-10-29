Ричмонд
Аэропорт Шереметьево приостановил полеты

Московский аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее идентичные ограничения вводили аэропорты Домодедово и Жуковский.

Источник: РИА "Новости"

Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников над Московским регионом.

Кроме столичных аэропортов, в ночь на 29 октября ограничения ввели еще 11 воздушных гаваней: Чебоксар, Казани, Краснодара, Ульяновска, Владикавказа, Грозного, Самары, Пензы, Геленджика, Волгограда и Калуги.

