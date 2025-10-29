Аэропорт Шереметьево приостановил полеты

Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников над Московским регионом.
Кроме столичных аэропортов, в ночь на 29 октября ограничения ввели еще 11 воздушных гаваней: Чебоксар, Казани, Краснодара, Ульяновска, Владикавказа, Грозного, Самары, Пензы, Геленджика, Волгограда и Калуги.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше