В Ульяновской области после атаки БПЛА проведен штаб по ликвидации ЧС

БПЛА удалось сбить в Ульяновской области.
Власти Ульяновской области экстренно провели заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новоспасском районе. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС», — написал Русских.
Губернатор также отметил, что по его поручению на место выехал заместитель Владимир Разумков. На территории падения обломков работают экстренные службы.
Как сообщало URA.RU, на подлете к Москве уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Они ликвидированы силами противовоздушной обороны.
Ранее, 18 октября, в Ульяновской области дрон ВСУ атаковал подстанцию. Серьезных разрушений удалось избежать.