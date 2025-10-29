Ричмонд
Опасные зараженные вирусами обезьяны сбежали после ДТП в Миссисипи

Группа потенциально опасных, зараженных лабораторных обезьян сбежала после автомобильной аварии на главной автомагистрали в Миссисипи.

Группа потенциально опасных, зараженных лабораторных обезьян сбежала после автомобильной аварии на главной автомагистрали в Миссисипи.

Как пишет в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) департамент шерифа округа Джаспер, грузовик, перевозивший макак-резусов, попал в аварию на межштатной автомагистрали I-59 во вторник днем.

Обезьяны, прибывшие из Тулейнского университета в Новом Орлеане, штат Луизиана, были инфицированы несколькими вирусами, включая гепатит С и Covid-19, поэтому представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

«Обезьяны весят около 40 фунтов, они агрессивны по отношению к людям», — говорится в сообщении департамента в социальных сетях.

Позже во вторник представители местной полиции сообщили, что все обезьяны, кроме одной, были «уничтожены». «Мы продолжаем поиски той единственной обезьяны, которая всё ещё находится на свободе», — добавили в управлении шерифа.

Ранее корни человеческого пристрастия к алкоголю нашли в повседневной жизни приматов.