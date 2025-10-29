Группа потенциально опасных, зараженных лабораторных обезьян сбежала после автомобильной аварии на главной автомагистрали в Миссисипи.
Как пишет в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) департамент шерифа округа Джаспер, грузовик, перевозивший макак-резусов, попал в аварию на межштатной автомагистрали I-59 во вторник днем.
Обезьяны, прибывшие из Тулейнского университета в Новом Орлеане, штат Луизиана, были инфицированы несколькими вирусами, включая гепатит С и Covid-19, поэтому представляют потенциальную опасность для здоровья людей.
«Обезьяны весят около 40 фунтов, они агрессивны по отношению к людям», — говорится в сообщении департамента в социальных сетях.
Позже во вторник представители местной полиции сообщили, что все обезьяны, кроме одной, были «уничтожены». «Мы продолжаем поиски той единственной обезьяны, которая всё ещё находится на свободе», — добавили в управлении шерифа.
