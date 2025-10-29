В Миссисипи из грузовика сбежали опасные обезьяны

«Двадцать восьмого октября 2025 года на трассе I59 в районе отметки 117-й мили произошло ДТП. Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг — ред.), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19», — говорится в сообщении полиции.