Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миссисипи из грузовика сбежали опасные обезьяны

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Полиция американского штата Миссисипи сообщила о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать восьмого октября 2025 года на трассе I59 в районе отметки 117-й мили произошло ДТП. Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг — ред.), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19», — говорится в сообщении полиции.

Утверждается, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Ее поиски продолжаются, отметили в полиции. Они находится в контакте с компанией по утилизации животных для помощи в ситуации.