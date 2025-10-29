Ричмонд
В бухте Севастополя после аварии с плавучим краном произошло загрязнение

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды в Южной бухте Севастополя.

Источник: Аргументы и факты

Загрязнение нефтепродуктами было выявлено в Южной бухте Севастополя после опрокидывания плавучего крана, сообщило Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Авария с подъёмным сооружением произошла во время испытаний на Севастопольском морском заводе. В результате инцидента погибли два человека. Также стало известно о более чем 20 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409 тысяч 32 квадратных метра», — уточнило управление Росприроднадзора.

Специалисты взяли на исследование пробы морской воды. Проводятся работы по очистке загрязнённой акватории.

Ранее также сообщалось, что 13 октября в Мурманске на плавучем доке судоремонтного завода оборвался трос, который удерживал стрелу докового крана. В результате случившегося пострадал рабочий. В связи с инцидентом следователи начали проверку.