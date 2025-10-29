Ричмонд
В Миссисипи перевернулся грузовик с заражёнными обезьянами, часть сбежала

В американском штате Миссисипи зафиксировано ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего обезьян для лабораторных исследований. О происшествии сообщил офис шерифа округа Джаспер на своей странице в социальной сети Facebook*. В результате аварии некоторые животные сбежали из повреждённого транспортного средства.

Источник: Life.ru

Грузовик с подопытными обезьянами перевернулся в американском штате Миссисипи. Видео © X / ZERO.

Представители офиса шерифа округа Джаспер предупредили, что сбежавшие обезьяны могут проявлять агрессию и представлять опасность для здоровья людей.

«Грузовик, перевозящий обезьян из Тулейнского университета, перевернулся. Сообщается, что несколько обезьян сбежали. Они агрессивны и представляют потенциальную угрозу здоровью», — говорится в сообщении.

Власти заявили, что почти все сбежавшие животные, кроме одной особи, были уничтожены. Университет в свою очередь сообщил, что приматы не были заразны.

Ранее сообщалось, что число заражённых гепатитом в камчатском онкодиспансере достигло 167 человек. После обнаружения очага заражения министр здравоохранения Камчатки был отправлен в отставку, а также приняты строгие дисциплинарные меры в отношении руководителя медучреждения и его заместителя. Губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что окончательные данные ещё предстоит обнародовать Роспотребнадзору.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.