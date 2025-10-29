В Миссисипи перевернулся грузовик с заражёнными обезьянами, часть сбежала

Ранее сообщалось, что число заражённых гепатитом в камчатском онкодиспансере достигло 167 человек. После обнаружения очага заражения министр здравоохранения Камчатки был отправлен в отставку, а также приняты строгие дисциплинарные меры в отношении руководителя медучреждения и его заместителя. Губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что окончательные данные ещё предстоит обнародовать Роспотребнадзору.