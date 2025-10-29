Ричмонд
Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, который направлялся к Москве. Об этом в среду, 29 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере MAX.

За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов.

27 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны.

За ночь 27 октября силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами.

