Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новоспасском районе Ульяновской области отражена атака БПЛА ВСУ

Попытка атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты.

Источник: Life.ru

«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы. Проведён штаб по предупреждению и ликвидации ЧС», — написал он в своём канале в мессенджере Max.

Как отметил глава региона, по его распоряжению на место происшествия направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в Ульяновской области прогремели взрывы на окраине Новоспасского городского поселения. Местные жители рассказали о 5−8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше