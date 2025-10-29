В Новоспасском районе Ульяновской области отражена атака БПЛА ВСУ

«В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА. Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы. Проведён штаб по предупреждению и ликвидации ЧС», — написал он в своём канале в мессенджере Max.
Как отметил глава региона, по его распоряжению на место происшествия направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее в Ульяновской области прогремели взрывы на окраине Новоспасского городского поселения. Местные жители рассказали о 5−8 взрывах примерно в 00:20 по московскому времени, а также о вспышках и звуках пролетающих дронов.
