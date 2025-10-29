AFP: минимум 30 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе

Вечером 28 октября армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство палестинского движения «Хамас» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. «Мы приложили все усилия для возвращения тел», — добавил один из членов политбюро движения Сухейль аль-Хинди.
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше