AFP: минимум 30 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе

Минимум 30 человек погибли в результате ударов Израиля по нескольким районам сектора Газа, сообщает AFP со ссылкой на службу гражданской обороны Газы. Ранее было известно о девяти погибших.

Источник: Reuters

Вечером 28 октября армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство палестинского движения «Хамас» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. «Мы приложили все усилия для возвращения тел», — добавил один из членов политбюро движения Сухейль аль-Хинди.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше