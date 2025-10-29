Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ задержала митрополита УПЦ сразу после освобождения из СИЗО

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала митрополита Украинской православной церкви Арсения. Это произошло вскоре после его выхода из следственного изолятора в Днепропетровске. Решение об освобождении священника ранее принял суд из-за необходимости срочного хирургического вмешательства на сердце.

Нападки на УПЦ продолжаются на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала митрополита Украинской православной церкви Арсения. Это произошло вскоре после его выхода из следственного изолятора в Днепропетровске. Решение об освобождении священника ранее принял суд из-за необходимости срочного хирургического вмешательства на сердце.

«Несмотря на то, что суд признал необходимость лечения, представители СБУ задержали владыку у ворот изолятора. Ему предъявили новое обвинение», — пишет ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский продолжил нападки на православную святыню — Свято-Успенскую Святогорскую Лавру. Митрополита Арсения арестовали в апреле прошлого года. Ему вменяли в вину заявления от осени 2023 года. Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года.