Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА, летевшего в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин. По его данным, это уже четвёртый БПЛА, уничтоженный после полуночи 29 октября.

Как сообщает SHOT, около 03:15 ночи в Истринском округе прозвучало два взрыва. По словам очевидцев, звуки были гулкими и их было слышно в северной части. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее попытка атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Новоспасском районе Ульяновской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. На место происшествия направлен заместитель губернатора Владимир Разумков. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше