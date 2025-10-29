В США сбежали агрессивные обезьяны, переносящие гепатит С и COVID

В американском штате Миссисипи из грузового автомобиля сбежали лабораторые обезьяны, переносящие гепатит С и коронавирусную инфекцию, информирует местная полиция.
Правоохранители уточнили, что речь идёт о животных, которые весят по 18 килограмм. В полиции подчеркнули, что эти обезьяны проявляют агрессию к людям.
Инцидент случился на трассе.
«Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов, они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и коронавируса», — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что в настоящее время почти все сбежавшие обезьяны ликвидированы. Ещё одну обезьяну ищут.
Ранее сообщалось, что горилла весом в 180 килограмм хотела бежать из зоопарка в Соединённых Штатах, разбив стекло вольера.