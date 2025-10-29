Ричмонд
Избили и обещали найти: пятерых вымогателей задержали в Приморье

Банда вымогателей избила парня битой и пыталась отобрать деньги в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством. Совместными усилиями сотрудников полиции и ФСБ были задержаны пять подозреваемых в возрасте от 20 до 47 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Поводом для начала операции стало заявление 21-летнего местного жителя. Молодой человек рассказал, что неизвестные под предлогом разговора заманили его в автомобиль, отвезли в безлюдное место и потребовали у него 260 тысяч рублей. Когда парень отказался платить, злоумышленники избили его битой и забрали ключи и документы от его машины в качестве залога. После этого, не добившись денег, преступники отпустили потерпевшего, но пригрозили вскоре снова его найти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Всем пятерым задержанным суд избрал строгую меру пресечения — их отправили в следственный изолятор. Силовую поддержку при задержании оказали бойцы Росгвардии. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.