Избили и обещали найти: пятерых вымогателей задержали в Приморье

Поводом для начала операции стало заявление 21-летнего местного жителя. Молодой человек рассказал, что неизвестные под предлогом разговора заманили его в автомобиль, отвезли в безлюдное место и потребовали у него 260 тысяч рублей. Когда парень отказался платить, злоумышленники избили его битой и забрали ключи и документы от его машины в качестве залога. После этого, не добившись денег, преступники отпустили потерпевшего, но пригрозили вскоре снова его найти.