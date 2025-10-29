На певицу Диану Логинову снова составили административный протокол

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили выступление уличных музыкантов из группы Restart, которые исполняли композиции артистов, включённых Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Инцидент произошёл на Сенной площади. Двоих музыкантов отпустили после прибытия адвокатов и родителей. Ожидается, что вскоре будет освобождён и третий участник группы. Согласно предварительным данным, выступление проводилось в месте, не предназначенном для публичных мероприятий согласно городским правилам.