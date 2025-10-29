Детский сад затопило после снегопада в Хабаровском крае

В помещениях образовались большие лужи, а по лестницам стекает вода. Об этом сообщили местные жители, опубликовав видео изнутри здания.
Детский сад «Маячок» — одно из двух дошкольных учреждений посёлка. Несколько лет назад здесь обновили спортивный зал, однако проблема с кровлей остаётся нерешённой. По словам родителей, крыша течёт весной и осенью, а теперь вода начала бежать и с наступлением сезона холодов.
Ситуацию прокомментировал врио главы Ванинского района Алексей Маслов. Он сообщил, что лично осмотрел здание детсада утром после обильных осадков и выявил причины протекания.
«Без энтузиазма отношусь к плоским кровлям. В течение короткого срока примем решение по ликвидации причин происходящего», — отметил Маслов в своём Telegram-канале.