Детский сад затопило после снегопада в Хабаровском крае

Детский сад «Маячок» — одно из двух дошкольных учреждений посёлка. Несколько лет назад здесь обновили спортивный зал, однако проблема с кровлей остаётся нерешённой. По словам родителей, крыша течёт весной и осенью, а теперь вода начала бежать и с наступлением сезона холодов.