Против предпринимателя Дмитрия Дремлюги в Приморье возбудили новое дело

Проблемы с законом у предпринимателя начались ещё в 2010—2012 годах после признания недействительными аукционов на право добычи краба в Приморье из-за доказанного картельного сговора, связанного с компаниями, контролируемыми Дремлюгой. Этот период ознаменовался отставкой главы Росрыболовства Андрея Крайнего, арестом руководителя приморского отделения ведомства и возбуждением ряда уголовных дел, включая дело против самого Дремлюги, который был объявлен в федеральный розыск.