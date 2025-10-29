Против предпринимателя Дмитрия Дремлюги в Приморье возбудили новое дело

На бывшего крупного приморского предпринимателя Дмитрия Дремлюгу заведено очередное уголовное дело. На этот раз речь идёт о контрабанде крабов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Генеральная прокуратура РФ по Дальневосточному федеральному округу утвердила обвинительное заключение по этому факту. Об этом сообщило издание «Ёлочки».
По версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дремлюга вместе с неустановленным сообщником в составе организованной группы незаконно вывез в Республику Корея 147 партий живого краба-стригуна опилио общим весом 3,2 тысячи тонн. Рыночная стоимость изъятого биоресурса оценивается в 1,2 миллиарда рублей.
Для сокрытия реальной стоимости продукции участники схемы предоставили таможенным органам документы с заниженными ценами, что позволило уклониться от уплаты таможенных платежей в размере 72,9 миллиона рублей. В отношении имущества фигурантов на сумму более 436 миллионов рублей наложен арест. Дело будет рассматриваться в Хасанском районном суде Приморского края в заочном порядке, поскольку Дмитрий Дремлюга скрывается за границей и находится в международном розыске.
Проблемы с законом у предпринимателя начались ещё в 2010—2012 годах после признания недействительными аукционов на право добычи краба в Приморье из-за доказанного картельного сговора, связанного с компаниями, контролируемыми Дремлюгой. Этот период ознаменовался отставкой главы Росрыболовства Андрея Крайнего, арестом руководителя приморского отделения ведомства и возбуждением ряда уголовных дел, включая дело против самого Дремлюги, который был объявлен в федеральный розыск.
Несмотря на то, что сам Дремлюга давно проживает в США и имеет украинское гражданство, компании, принадлежащие ему, продолжали участвовать в аукционах. Федеральная антимонопольная служба признала Дремлюгу иностранным инвестором, контролирующим предприятия в стратегически важной для России отрасли. При этом российские компании с иностранным контролем выше 50% не имели права добывать рыбу без разрешения правительства.
В судебных разбирательствах, инициированных Генеральной прокуратурой России, было аннулировано множество соглашений о распределении квот на вылов рыбы. Эти процессы были частью операции «Конфискация». В прошлом году по инициативе прокуратуры суды обязали Дремлюгу и связанные с ним компании выплатить свыше 4 миллиардов рублей, а сотни объектов недвижимости конфисковали в пользу государства из-за ущерба, причинённого незаконной рыбодобычей.
В текущем году судебные решения по искам против Дремлюги и других лиц привели к взысканию 17,4 миллиарда рублей и передаче в собственность государства 100% долей в уставных капиталах компаний ООО «Реал Девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Рыбный Остров», ООО «Апелла» и «Владорион». Управление этими активами осуществляет АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания», созданная Росрыболовством.
Кроме того, в октябре апелляция Приморского краевого суда подтвердила возвращение в собственность края и Владивостока земельного участка, здания и пирса на пляже Юбилейном, приобретённых компанией «Владорион» в ходе спорной приватизации в период губернаторства Сергея Дарькина.