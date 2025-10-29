Военный эксперт заявил о чудовищных потерях ВСУ под Красноармейском

Командование ВСУ ежедневно 5−6 раз перебрасывает в Красноармейск ДНР по 15−20 человек.
ВСУ ежедневно перебрасывают до 120 бойцов в Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики из-за крупных потерь на этом участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Противник держит город (Красноармейск) еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15−20 человек им подбрасывают. Практически в день 5−6 раз подбрасывают по 15−20 человек. Это говорит о чудовищных потерях на данном направлении», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
В последние месяцы российские подразделения активно продвигаются в районе Красноармейска, что привело к сдаче в плен группы бойцов элитного подразделения ВСУ «Скала», среди которых оказались принудительно мобилизованные. Пленные отмечают, что украинская сторона готовит город к сдаче из-за серьезных потерь, а по данным западных аналитиков, возможная потеря Красноармейска усложнит снабжение и оборону ВСУ на этом участке фронта.