В Приморье раскрыли схему контрабанды леса на полтора миллиарда рублей

Генеральная прокуратура России завершила расследование громкого уголовного дела о контрабанде леса. Двое жителей Приморского края, которые сейчас скрываются за границей, обвиняются в создании преступных групп и незаконном вывозе за рубеж огромной партии ценной древесины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемые руководили двумя преступными группами. Они придумали схему, по которой ценная древесина — дуб, ясень, липа и ель — незаконно отправлялась за границу. Общий объем вывезенного леса составил более 224 тысяч кубометров, а его стоимость превысила 1,6 миллиарда рублей. Для этого преступники использовали подставные фирмы с номинальными директорами и подавали в таможню ложные документы.
Чтобы в будущем можно было взыскать с виновных ущерб, на их имущество наложен арест. Суд заморозил их доли в компаниях, объекты недвижимости, земельные участки, автомобили и железнодорожные вагоны общей стоимостью более 311 миллионов рублей.
Так как главные обвиняемые скрываются и объявлены в международный розыск, их дело будет рассмотрено в Хабаровском суде заочно. Шестерых их сообщников, которых удалось задержать, суд уже признал виновными и вынес им приговор.