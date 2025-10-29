В Приморье раскрыли схему контрабанды леса на полтора миллиарда рублей

По данным следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемые руководили двумя преступными группами. Они придумали схему, по которой ценная древесина — дуб, ясень, липа и ель — незаконно отправлялась за границу. Общий объем вывезенного леса составил более 224 тысяч кубометров, а его стоимость превысила 1,6 миллиарда рублей. Для этого преступники использовали подставные фирмы с номинальными директорами и подавали в таможню ложные документы.