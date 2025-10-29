Ричмонд
За сутки в Красноярском крае потушили 17 пожаров

В крае за сутки при пожаре погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 17 пожаров. Погибли два человека. Трагедия произошла утром 28 октября в деревне Круглово Канского района. Огонь охватил баню, двухквартирный дом и два авто. Огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Четверым жителям второй квартиры, включая ребенка, удалось спастись вовремя. Предварительно известно, что возгорание началось с дымохода печи бани.

В деревне Правый Манского района горели дом и хозпостройка. Возгорание ликвидировали на площади 82 квадратных метра. Причина ЧП — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора. А в Березовском районе из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных горел легковой автомобиль.