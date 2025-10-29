Ричмонд
В Омской области браконьеры наловили стерляди и осетров на 4 млн рублей

Двое местных жителей обвиняются в незаконном вылове ценных пород рыб на сумму свыше 4,1 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Черлакского района направила в суд уголовное дело о масштабном браконьерстве на реке Иртыш. Двое местных жителей обвиняются в незаконном вылове ценных пород рыб на сумму свыше 4,1 млн рублей.

По данным следствия, 14 июня 2025 года мужчины с помощью моторной лодки и сплавной сети добыли 33 стерляди и 8 осетров, занесённых в Красную книгу РФ, а также более 40 экземпляров другой рыбы. Задержали браконьеров с поличным.

Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 440 тыс. рублей.

Экологи отмечают, что подобные случаи наносят непоправимый урон популяции осетровых в Иртыше, восстановление которой требует многолетних усилий и усиления охраны нерестилищ.

Ранее мы сообщали, что щуку из Казахстана не пропустили на границы в Омскую область.