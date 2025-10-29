В Омской области браконьеры наловили стерляди и осетров на 4 млн рублей

По данным следствия, 14 июня 2025 года мужчины с помощью моторной лодки и сплавной сети добыли 33 стерляди и 8 осетров, занесённых в Красную книгу РФ, а также более 40 экземпляров другой рыбы. Задержали браконьеров с поличным.