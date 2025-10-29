Семья пропавшего пловца Свечникова просит открыть дело на организаторов заплыва

Инцидент произошёл 24 августа, когда 29-летний кандидат в мастера спорта не достиг финишной точки во время преодоления Босфорского пролива. Отсутствие спортсмена было обнаружено спустя несколько часов после начала соревнований. СМИ писали, что он плыл в противоположную сторону во время заплыва. Близкие пловца подозревают организаторов соревнований в халатности и сокрытии видеоматериалов с заплыва. Мать Николая Галина Свечникова лично отправилась в Турцию на поиски сына.