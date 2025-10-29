Ричмонд
Семья пропавшего пловца Свечникова просит открыть дело на организаторов заплыва

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфорский пролив, обратились в прокуратуру Стамбула с официальной жалобой. Как сообщил адвокат семьи Альперен Чакмак, мать и супруга спортсмена прибыли в турецкий мегаполис для выяснения обстоятельств происшествия и текущего состояния поисковой операции. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Юрист подтвердил, что на прошлой неделе было направлено обращение в надзорные органы с требованием проверить наличие признаков халатности при организации спортивного мероприятия. В заявлении содержится просьба возбудить уголовное производство в отношении организаторов заплыва и ответственных должностных лиц. Ранее адвокат уже выражал озабоченность недостаточным количеством видеоматериалов, зафиксировавших соревнование.

Инцидент произошёл 24 августа, когда 29-летний кандидат в мастера спорта не достиг финишной точки во время преодоления Босфорского пролива. Отсутствие спортсмена было обнаружено спустя несколько часов после начала соревнований. СМИ писали, что он плыл в противоположную сторону во время заплыва. Близкие пловца подозревают организаторов соревнований в халатности и сокрытии видеоматериалов с заплыва. Мать Николая Галина Свечникова лично отправилась в Турцию на поиски сына.

