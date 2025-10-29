В Новосибирске вынесли приговор за фиктивный договор для мигранта

В Новосибирске осудили женщину, организовавшую незаконное пребывание мигранта и вовлекшую подростка в преступление. Об этом сообщает «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в организации незаконного пребывания иностранного гражданина в России и вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
Следствие установило, что женщина вместе с 16-летним подростком изготовила фиктивный трудовой договор для гражданина Кыргызстана. В документ были внесены ложные сведения о работодателе, необходимые для постановки мигранта на учёт в Новосибирске.
За подделку они получили вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной по всем статьям обвинения и назначил ей наказание — 5 лет и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев.
Меру пресечения изменили с ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.