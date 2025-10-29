Двух приморских контрабандистов будут судить заочно в Хабаровске

В уголовном деле указано, что в период с 2015 по 2019 годы обвиняемые осуществляли руководство деятельностью двух организованных преступных групп. За это время за рубеж незаконно вывезли более 224 тысяч кубических метров древесины ценных пород, таких как дуб, ясень, ильм, липа, ель.