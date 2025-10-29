Двух приморских контрабандистов будут судить заочно в Хабаровске

В уголовном деле указано, что в период с 2015 по 2019 годы обвиняемые осуществляли руководство деятельностью двух организованных преступных групп. За это время за рубеж незаконно вывезли более 224 тысяч кубических метров древесины ценных пород, таких как дуб, ясень, ильм, липа, ель.
В отношении шестерых соучастников фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры. Два приморца, которые руководили преступным промыслом, скрылись от органов предварительного следствия и находятся в международном розыске.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Хабаровска, где будет проведено его заочное рассмотрение.