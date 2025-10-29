Четверо туристов заблудились в горах Алматы: их не могли найти из-за одежды

Как рассказали в ведомстве, при спуске с пика Башута четверо человек потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти к тропе. Ситуацию осложняло то, что все участники были одеты в темную одежду, из-за чего их было трудно заметить в условиях наступившей темноты.
На помощь выехала дежурная группа Службы спасения МЧС. Добравшись до горнолыжного курорта «Шымбулак», спасатели направились по дороге в сторону реки, где по координатам обнаружили туристов.
После осмотра туристов сопроводили вниз и доставили до стоянки курорта. Никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, добавили в министерстве.