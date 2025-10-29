Ричмонд
ВСУ попытались атаковать Ставропольский край: целью стала промышленная зона

Дроны ВСУ пытались атаковать промышленную зону Буденновска в Ставропольском крае.

Источник: Комсомольская правда

Ночью украинские беспилотники совершили налет на Ставропольский край. ВСУ выбрали целью промышленную зону города Буденновска. Подробнее об инциденте сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Он выразил благодарность защитникам, которые смогли успешно отразить атаку БПЛА. Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие, так как ситуация находится под контролем. Жертв и разрушений в результате атаки не выявлено.

«Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — уведомил Владимир Владимиров.

Беспилотники также попытались ударить по Москве. Силами ПВО перехвачено четыре дрона ВСУ. О последствиях на земле и пострадавших информации не поступало.

