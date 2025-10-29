В селе Вадимовка Приморского края при пожаре погиб мужчина

В селе Вадимовка Черниговского округа произошел пожар в двухквартирном частном доме. Возгорание случилось утром среды, 29 октября. Огнеборцам МЧС Приморского края удалось ликвидировать его на площади около 30 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина дома. По предварительной версии дознавателей МЧС России, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Спасатели напоминают жителям основные правила безопасности: никогда не курить в постели, всегда использовать пепельницу и убеждаться, что сигарета полностью потушена. Также рекомендуется установить в доме пожарный извещатель — этот недорогой прибор способен уловить дым на ранней стадии и разбудить громким звуком в случае опасности.