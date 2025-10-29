Ричмонд
Трамп объяснил, чего ждет от встречи с Си Цзиньпином

США намерены снизить дополнительные пошлины на китайский импорт. Такая мера может последовать по итогам предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, намеченной на 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я ожидаю, что мы снизим [пошлины], поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», — заявил президент. По его словам, главная цель изменения тарифной политики — получить от Пекина гарантии по борьбе с незаконной поставкой фентанила и его прекурсоров в США.

Ранее Дональд Трамп уже объявлял о планах провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На них может быть рассмотрен вопрос сокращения Китаем закупок российской нефти.

