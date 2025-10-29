Ричмонд
В Сырдарье бесплатный адвокат потребовал 5 500 долларов за «помощь» подозреваемому

Vaib.uz (Узбекистан. 29 октября). В Сырдарьинском районе Сырдарьинской области адвокат одного из адвокатских бюро оказался в центре скандала. Как сообщили в СГБ, юрист, воспользовавшись своим служебным положением, потребовал у родственников подозреваемого 5 500 долларов.

Источник: Vaib.Uz

За эту сумму адвокат обещал перевести гражданина, который находился в следственном изоляторе № 8 Хавастского района, во временный изолятор Сырдарьинского районного УВД, а также добиться для него благоприятного решения уголовного дела в суде через свои «высокопоставленные» связи.

Однако реализовать задуманное ему не удалось. В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности и органов прокуратуры, адвокат был задержан с поличным — в момент получения 4 500 долларов и 6 миллионов сумов.

Любопытно, что этот адвокат был привлечён к делу для оказания юридической помощи подозреваемому за счёт государства, то есть на безвозмездной основе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «в» статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.