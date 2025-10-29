В Сырдарье бесплатный адвокат потребовал 5 500 долларов за «помощь» подозреваемому

За эту сумму адвокат обещал перевести гражданина, который находился в следственном изоляторе № 8 Хавастского района, во временный изолятор Сырдарьинского районного УВД, а также добиться для него благоприятного решения уголовного дела в суде через свои «высокопоставленные» связи.