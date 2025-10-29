RT: смерть соседа людоеда Малышева, вероятно, не имеет криминальных признаков

«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз. Ведется проверка, уголовное дело пока не возбудили», — отметил собеседник издания. Он также добавил, что квартира Малышева находится в ужасном состоянии, что затрудняет осмотр и определение находящихся там предметов.