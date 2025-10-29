Экс-главе МИД Козыреву* грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Козырев* занимал должность руководителя внешнеполитического ведомства с 1990 по 1996 год, став первым министром иностранных дел после распада Советского Союза. С 2012 года он постоянно проживает на территории Соединённых Штатов. В начале специальной военной операции на Украине экс-министр публично призвал российских дипломатов уволиться в знак протеста. В 2025 году Министерство юстиции РФ официально внесло его в реестр иностранных агентов.