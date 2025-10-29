Ричмонд
Медведица насмерть разорвала мужчину и ранила еще трех человек

В японской деревне Хигасинарусе произошло жестокое нападение медведицы на группу людей.

В японской деревне Хигасинарусе произошло жестокое нападение медведицы на группу людей. Инцидент случился утром 24 октября в районе Тагонай.

Жертвой хищника стал 38-летний Есиюки Сасаки, который погиб от полученных травм. Еще трое человек получили серьезные повреждения головы и лица и были обнаружены без сознания рядом с автомобилем.

Как выяснилось позже, Сасаки бросился на помощь пожилым спутникам, услышав их крики, что и стало причиной его гибели. Власти оперативно ликвидировали взрослую самку медведя высотой примерно 1,2 метра с кровью на лапах.

Полиция подтвердила, что именно это животное совершило нападение. Трое пострадавших продолжают находиться в больнице в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

