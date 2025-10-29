Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать пропавшего в Босфоре заявила о планах встретиться с главным свидетелем

Николай Свечников пропал в августе во время заплыва в Босфоре. Поиски успехом не увенчались.

Источник: Аргументы и факты

Мать пропавшего при заплыве в Босфоре в Стамбуле Николая Свечникова Галина сообщила aif.ru, что прилетела в Турцию и намерена встретиться со свидетелем, который последним видел ее сына.

«Надеемся на встречу со свидетелем, 28 октября обратились к нему», — сказала женщина.

По ее словам, этот свидетель последним видел Свечникова во время заплыва.

Галина прилетела в Турцию, чтобы добиться возобновления поисков Николая, которые были прекращены в октябре.

Напомним, Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа. Он спустился в воду вместе с тысячами других участников, но до финиша так и не добрался. Организаторы заметили его пропажу лишь спустя 8 часов.