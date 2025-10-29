Мать пропавшего в Босфоре заявила о планах встретиться с главным свидетелем

Мать пропавшего при заплыве в Босфоре в Стамбуле Николая Свечникова Галина сообщила aif.ru, что прилетела в Турцию и намерена встретиться со свидетелем, который последним видел ее сына.
«Надеемся на встречу со свидетелем, 28 октября обратились к нему», — сказала женщина.
По ее словам, этот свидетель последним видел Свечникова во время заплыва.
Галина прилетела в Турцию, чтобы добиться возобновления поисков Николая, которые были прекращены в октябре.
Напомним, Свечников принял участие в заплыве через Босфор 24 августа. Он спустился в воду вместе с тысячами других участников, но до финиша так и не добрался. Организаторы заметили его пропажу лишь спустя 8 часов.