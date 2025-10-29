Тело мужчины выловили из Невы возле Кунсткамеры. Видео

«Мужчина погиб после падения в Неву возле Кунсткамеры в Санкт-Петербурге», — указано в посте телеканала РЕН ТВ, опубликованном в telegram-канале. Согласно сообщению очевидцев, мужчина упал в реку с Дворцовского моста, однако момент падения не был зафиксирован на камерах. Тело мужчины было выловлено из воды. Его личность устанавливается.