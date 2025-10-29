Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу запретили баллотироваться на третий срок

Правительство запретило президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Об этом заявил американский лидер во время разговора с журналистами по пути в Южную Корею.

Запрет правительства баллотироваться на третий срок — очень плохо, считает сам американский лидер.

Правительство запретило президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Об этом заявил американский лидер во время разговора с журналистами по пути в Южную Корею.

«Если вы прочтете это, то поймете, что мне не разрешат баллотироваться, и это очень плохо», — заявил Трамп. Его слова приводит Reuters.

В мае Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок. По его словам, его политическая карьера завершится после второго. Он также отметил, что всегда считал нахождение на должности президента восемь лет очень важным. Помимо этого, он выразил поддержку другим «звездам» Республиканской партии, среди которых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше