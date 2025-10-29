Трампу запретили баллотироваться на третий срок

В мае Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок. По его словам, его политическая карьера завершится после второго. Он также отметил, что всегда считал нахождение на должности президента восемь лет очень важным. Помимо этого, он выразил поддержку другим «звездам» Республиканской партии, среди которых были вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которых он описал как ключевых игроков в своей администрации.